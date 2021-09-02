S7 начнет тестирование IATA Pass с 6 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с 6 сентября начнет тестирование цифрового проездного IATA Pass на своих рейсах, говорится в сообщении перевозчика. Тестирование продлится месяц.

"Тестирование пройдет с 6 сентября по 6 октября 2021 на рейсах авиакомпании из Москвы в Германию (Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф, Ганновер и Кельн)",- отмечается в сообщении.

Приложение IATA Travel Pass позволяет путешественникам узнавать актуальные требования страны въезда и в автоматическом режиме проверить соответствие сделанных тестов указанным требованиям, уточняют в S7.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" и "Россия" уже начали тестирование цифрового проездного IATA.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.