Трутнев попросил обеспечить выход ДФО на среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Большинство регионов Дальнего Востока имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийского, что сдерживает повышение качества жизни в этой части страны. Исправить ситуацию можно с помощью механизма межбюджетного выравнивания, заявил в четверг вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Основной причиной, которая сдерживает улучшение качества жизни дальневосточников, является низкая бюджетная обеспеченность регионов. 10 из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России, а четыре субъекта - ЕАО, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Бурятия - имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже минимального", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Прошу вас поручить министерству финансов в рамках механизма межбюджетного выравнивания обеспечить поэтапный выход субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке, на уровень не ниже среднероссийского", - добавил Трутнев, обращаясь к президенту Владимиру Путину.