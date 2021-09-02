Костин выступил против преференций для платежных систем при оплате покупок на Wildberries

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Решение компании Wildberries о предоставлении преференций российским платежным системам "Мир", SberPay и Система быстрых платежей является неправильным. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ-2021.

"Вопрос сложный. Я думаю, что не должно быть монополий и преференций для иностранных [платежных систем]. А преференции для российских, наверное, это было бы неправильно. Я всегда выступаю за равные условия", - сказал он.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.