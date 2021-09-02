Глава "Опоры России" считает излишним создавать министерство по креативным индустриям

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин назвал излишним создание в России отдельного министерства поддержки креативных индустрий.

"Эта инициатива, наверное, только ухудшит ситуацию. Там начнутся КПИ, бюджеты, программы. Мне кажется, подход первый - определить 14 отраслей, которым мы должны помочь грантами <…> Потому что этот сектор экономики может в потенциале очень серьезно, в том числе и вклад в валовый продукт страны добавить, так как эти люди очень часто уезжают", - сказал он в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика. Порядка 10% компаний в России относятся к сектору креативных индустрий, в них занято около 1,5 млн человек, говорила ранее заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Как сообщил в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в 2021 году власти выделят Фонду президентских грантов (единый оператор грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества) около 11 млрд рублей на поддержку грантов в креативных индустриях, еще 3,5 млрд рублей получит Президентский фонд культурных инициатив. Мишустин обратил внимание на то, что сейчас в стране "происходит взрывной рост креативных индустрий". Это, как считает глава кабмина, перспективное направление.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.