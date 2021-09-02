Путин призвал развивать Дальний Восток сейчас, чтобы "завтра был ощутимый результат"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские власти при развитии Дальнего Востока должны опираться не на "безликие нормативы", а на понимание стратегического значения этой территории. Необходимо вкладываться в макрорегион уже сейчас, чтобы вскоре получить заметный результат, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Нужно сейчас вкладываться, чтобы завтра был ощутимый результат", - подчеркнул глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития округа, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

В частности, отметил он, важно с запасом создавать социальную инфраструктуру. "Людям, которые здесь живут или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни, - указал президент. - Не когда-то, в совсем отдаленной перспективе, а уже сейчас либо в самом ближайшем будущем".

Людям нужны благоустроенные города и поселки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, услуги связи, телекоммуникации современного поколения, продолжил президент.

"Если опираться лишь на безликие нормативы, а не на государственное видение стратегической значимости Дальнего Востока, то именно такого опережающего социального, а за ним и социально-экономического развития мы не получим. Я прошу правительство, профильное министерство по развитию Дальнего Востока исходить из этих соображений, - резюмировал глава государства.