Турчак: новые меры поддержки IT-отрасли направлены на продвижение продукции РФ за рубежом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли включает в себя, в частности, стимулирование использования отечественного ПО и продвижение российских технологий за рубежом, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Единая Россия" продолжила вести с правительством и экспертным сообществом работу по подготовке второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Он включает десятки различных мероприятий, мер. Среди них - стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и многие другие", - сказал Турчак в ходе обсуждения программы поддержки отечественной IT-отрасли.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения должна составлять не менее 90%, а штат должен состоять не менее чем из семи сотрудников.