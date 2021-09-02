Власти Алтая договорились развивать студенческий туризм с Росмолодежью

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью, благодаря которому в регионе будут развивать студенческий и молодежный туризм, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"Республика Алтай - одно из самых красивых мест нашей страны. Она обязательно войдет в нашу программу развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие": молодые люди смогут не только увидеть красоты региона, но и глубоко погрузиться в особенности - культуру, историю, предпринимательскую среду, социальные инициативы. Программу презентуем 7 сентября", - цитирует пресс-служба руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксению Разуваеву.

Она отметила, что Росмолодежь рассматривает возможность проведения на Алтае федеральных молодежных событий. В свою очередь глава региона Олег Хорохордин заявил о том, что подписанное соглашение поможет региону при реализации государственной молодежной политики.