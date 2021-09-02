Власти Алтая договорились развивать студенческий туризм с Росмолодежью

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью, благодаря которому в регионе будут развивать студенческий и молодежный туризм, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.
"Республика Алтай - одно из самых красивых мест нашей страны. Она обязательно войдет в нашу программу развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие": молодые люди смогут не только увидеть красоты региона, но и глубоко погрузиться в особенности - культуру, историю, предпринимательскую среду, социальные инициативы. Программу презентуем 7 сентября", - цитирует пресс-служба руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксению Разуваеву.
Она отметила, что Росмолодежь рассматривает возможность проведения на Алтае федеральных молодежных событий. В свою очередь глава региона Олег Хорохордин заявил о том, что подписанное соглашение поможет региону при реализации государственной молодежной политики.
"Более 60 тыс. жителей Республики Алтай - это молодежь от 14 до 35 лет. Это более четверти от общего числа жителей нашего региона. Именно поэтому мы возлагаем большие планы на дальнейшую работу с Росмолодежью, в том числе над новыми совместными проектами", - отметил Хорохордин, уточнив, что соглашение предполагает проведение совместных конференций, акций и соревнований.
На Алтае насчитывается 14 крупных некоммерческих объединений молодежи, среди которых региональные отделения таких всероссийских организаций, как "Волонтеры Победы", "Юнармия", "Российские студенческие отряды", "Российский союз сельской молодежи" и другие.
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.