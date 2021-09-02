МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает снижения цен на лук, капусту и картофель в сентябре. Об этом заявил в четверг замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью "Известиям" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация. Ожидаем снижения цены на картофель в ближайшие две-три недели", - сказал он.

Евтухов добавил, что ранее сильно выросли цены на "борщевой набор". "На это обратил внимание глава государства, дал жесткое поручение отработать по этой группе. Надо сказать, что сейчас идет достаточно активное снижение цены, - обратил внимание замглавы Минпромторга. - Мы понимаем, что "борщевой набор" дорожает каждый год, это сезонный товар, но в этом году рост был запредельным".

Он также подчеркнул, что стоимость масла и сахара остается неизменной уже несколько месяцев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия