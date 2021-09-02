Путин назвал недопустимыми сбои при организации льготных авиаперевозок из ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, когда жители Дальнего Востока не могут купить льготные билеты из-за того, что выделенная на это субсидия не поступила региону или была исчерпана.

"У нас действует программа субсидируемых билетов на перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть России", - напомнил глава государства в четверг на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, которое проводится на полях Восточного экономического форума. В текущем году, по его словам, она охватывает не только льготные категории населения, но и всех жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидию <...> Такая ситуация, конечно, недопустима", - указал Путин.

Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.