Путин призвал решать вопросы развития Дальнего Востока с учетом специфики региона

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока надо решать "не с общим трафаретом", а исходя из специфики региона.

"Нужно внимательно все рассмотреть, проработать с коллегами, вникнуть в специфику тех вопросов, которые мы сейчас обсуждали, и подойти к решению этих вопросов по-государственному. Не с общим трафаретом, а исходя из специфики региона", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее в ходе совещания он заслушал несколько докладов, в частности, про положение дел в сфере здравоохранения в регионах ДФО.