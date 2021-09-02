Гендиректор "Камаза": беспилотники выйдут на дороги общего пользования не раньше 2030 года

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Беспилотный транспорт появится на дорогах общего пользования к 2030 году. Об этом заявил в четверг гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, выступая в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

"Когда человек покинет место водителя - это вопрос технический, он уже на сегодня несложный. Больше лежит в области нормативной или эмоциональной составляющей. Я думаю, что раньше, чем в 30-м году автомобили на дороги общего пользования беспилотные вряд ли выйдут", сказал Когогин.

"Камаз" начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей" на территории завода в декабре 2020 года. Робот-грузовик оснастили четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, а также несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если не работают другие каналы связи.

Ранее сообщалось, что до 2030 года порядка 20 тыс. км федеральных дорог станут основой для беспилотных логистических коридоров. На первом этапе - М-11 "Нева", а далее участки международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. С целью снижения рисков при движении автономных фур и исключения их смешивания с городским трафиком планируется создание специальных хабов и государственного центра управления трафиком беспилотников.