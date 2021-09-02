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Савельев: пассажиропоток в авиаперевозках в России в 2021 году составит 100 млн человек

Пассажиропоток в авиаперевозках в России в 2021 году составит 100 млн человек - Савельев.

Восточный экономический форум
Ростуризм, туроператор TUI и власти региона запустят зимние чартеры на Дальнем Востоке
В настоящее время анонсированы две зимние чартерные программы в регионе - "Лед Байкала и солнце Бурятии", "Яркая зима на Сахалине"
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