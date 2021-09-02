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Восточный экономический форум

Глава ВТБ не видит перспективы снятия санкций с России

При этом Андрей Костин отметил, что процесс принятия новых санкций сузился

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин не видит перспектив снятия санкций с России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума.

"Перспективы снятия санкций не вижу. Но то, что сегодня мы видим, что все-таки процесс принятия новых санкций, он сузился. Да, были санкции приняты не так давно, но они относятся к ограниченному количеству людей", - отметил Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

"И вообще, я сам под санкциями американскими, и считаю, что ущерб от этого куда меньше - от личных санкций, чем от санкций в отношении организаций, связанных с торговлей, экономикой, да и инвестициями", - добавил банкир.

По мнению главы ВТБ, российско-американские стороны понимают, что достигли самой низкой точки в отношениях. "Я думаю, обе стороны пытаются найти те сферы, где мы могли бы как-то взаимодействовать, потому что дальше уже как бы идти некуда", - отметил Костин.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичВосточный экономический форум
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