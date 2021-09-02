Внешнеторговые расчеты между Хайнанем и странами АСЕАН выросли в семь раз

ХАЙКОУ /Китай/, 2 сентября. /ТАСС/. Объем юаневых расчетов в трансграничной торговле между китайской провинцией Хайнань и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) составил 2 млрд юаней (около $314 млн) в январе - июле текущего года. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из данной суммы на счет текущих операций между Хайнанем и десятью странами Юго-Восточной Азии пришлось 1,64 млрд юаней ($254 млн), а на прямые инвестиции - 385 млн юаней ($60 млн).

Пилотная программа внешнеторговых юаневых расчетов была внедрена в 2009 году в Шанхае и четырех городах южной китайской провинции Гуандун. В дальнейшем власти КНР увеличили до 20 число регионов, где разрешено проводить такие расчеты, среди них провинция Хайнань.

Внешнеторговые партнеры китайских компаний могут оформить в китайском банке аккредитив в юанях и проводить операции в этой валюте. Это позволяет снизить валютные риски, делает ценообразование более прозрачным и открывает возможность торговать с китайскими поставщиками, у которых нет доступа к иностранной валюте.

Остров Хайнань - самая южная провинция Китая, обладающая логистическим преимуществом в торговле со странами АСЕАН. В эту региональную организацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, а также заложить прочную инновационную базу.