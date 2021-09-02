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Восточный экономический форум

Путин поддержал идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Глава региона Валерий Лимаренко назвал этот проект принципиально важным для развития морского транспорта и рыбного бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал проект по модернизации Корсаковского порта, который будет способствовать развитию отечественного рыбного бизнеса.

На совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с идеей модернизировать Корсаковский порт, назвав этот проект принципиально важным для развития морского транспорта и рыбного бизнеса. Он также рассказал о планах финансирования данных работ.

"Давайте мы это учтем в проекте поручений (по итогам совещания), это надо будет проработать все с ведомствами как следует, но идея очень хорошая, мне очень нравится", - одобрил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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