"Аэрофлот" потратит на "плоский тариф" в 2021 году более 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Затраты "Аэрофлота" на реализацию программы "плоский тариф" составят за 2021 год более 10 млрд руб. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводит президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Действует еще федеральная программа, программа "плоский тариф", которую осуществляют компании "Аэрофлот" и "Россия". Она охватывает еще 1,3 млн человек. Затраты "Аэрофлота" на реализацию этой программы составили за 7 месяцев 6,7 млрд руб., и за год, в течение года, это будет больше 10 млрд руб. То есть она сопоставима с общим объемом федеральной поддержки", - сказал Белоусов.