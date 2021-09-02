Перечисление единовременных выплат пенсионерам началось во всех регионах России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перечисление единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты, началось во всех субъектах России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минтруда РФ.

"Перечисление единовременной выплаты к пенсии на банковские карты стартовало во всех субъектах РФ. Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн россиян, помощь получат все получатели пенсий.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".