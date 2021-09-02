Догузова заявила, что осенний этап кешбэка увеличил спрос россиян на санаторный отдых

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Осенний этап туристического кешбэка стимулировал интерес россиян к санаторному отдыху на фоне пандемии. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На осень есть два типа поездок - короткие культурно-познавательные, на детские каникулы, по которым люди принимают решение ближе к дате поездки, и второй фокус осенних поездок - это длинные санаторно-курортные поездки с целью лечения и оздоровления. Санаторно-курортные поездки - основной фокус кешбэка. Люди бронируют длительные программы именно лечебные в санаторно-курортные учреждения на осень", - отметила она.

Кешбэк, указала глава Ростуризма, очень серьезно стимулирует принять решение о поездке именно в осенний период, который пока еще традиционно низкий.

"В данном случае кешбэк - это, с одной стороны, возможность людям доступно отдохнуть в период, когда инфраструктура не перегружена, и можно проще спланировать поездку. А, с другой стороны, возможность для бизнеса восстановиться, загрузить инфраструктуру, поддержать рабочие места, и, в целом, восстановить оборот отрасли. Потому что, конечно, у нас оборот отрасли ведь состоит не только из внутреннего туризма, он состоит из въездного туризма, в том числе, который, как вы понимаете, пока только-только начинает восстанавливаться. Поэтому общий оборот денег внутри отрасли, он, конечно, значительно сократился именно за счет отсутствия иностранцев. Поэтому поддержка низкого сезона очень важна. Всем регионам, и зависимым от иностранного потока, абсолютно. И югу России, где очень высокая выраженная сезонность. Три-четыре месяца полного перегруза, и дальше начинается резкое падение турпотока", - пояснила она.

О программе

Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 года. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы (до 31 августа). Позднее этап был продлен до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

По словам Догузовой, по состоянию на 31 августа, из 6,7 млрд рублей, выделенных на программу, осталось 400 млн рублей, которые планируется исчерпать до середины сентября.

В речные и морские круизы, согласно текущему этапу продаж, можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тыс. рублей.