Ростуризм, туроператор TUI и власти региона запустят зимние чартеры на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму и туроператор TUI Россия в рамках Восточного экономического форума подписали соглашения о реализации зимних чартерных программ с главами Республики Бурятия и Сахалинской области, говорится в сообщении Ростуризма.

"Подписывая соглашение, мы подтверждаем свои намерения по продолжению чартерных программ в Республику Бурятия и на Сахалин. Для Бурятии это вторая чартерная цепочка на зимний Байкал, программы будут аналогичными тем же, что мы предлагали годом ранее. После успешной реализации летней программы на Сахалин мы сейчас с нашими партнерами прорабатываем зимние чартерные туры и скоро опубликуем их", - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Как сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова, Агентство ставит перед собой цель стимулировать путешествия по стране. "Одна из ключевых задач, над которой мы работаем с прошлого года - создать условия для того, чтобы люди могли удобно и доступно открывать для себя разные направления для отдыха в стране помимо юга, в том числе отдаленные регионы. Специально для этого при поддержке Правительства Ростуризм запустил субсидию, которая позволит туроператорам формировать новые предложения по доступной цене", - пояснила Догузова.

На данный момент Ростуризм и туроператор TUI анонсировали две зимние чартерные программы в регионе - "Лед Байкала и солнце Бурятии", "Яркая зима на Сахалине". Главы регионов отмечают растущий интерес не только туристов, но и инвесторов. "У нас спрос превысил предложение, сейчас не хватает мест размещения, и мы немного ограничиваем принятия чартерного рейса. Это послужило стимулом для инвестиционной активности. Программа, которую Ростуризм поддерживает, дала существенный толчок в целом развитию Республики Бурятия", - заявил глава республики Алексей Цыденов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также отметил, что запуск чартерной программы позволит туристам увидеть другой Сахалин. "В связи с ростом турпотока мы планируем строить отели, развивать инфраструктуру. К 2022 году заработает новый современный терминал в аэропорту Хомутово, что даст возможность в разы увеличить пассажиропоток", - сообщил Лимаренко.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.