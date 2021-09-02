ВЭБ инвестирует 2 млрд рублей в строительство пассажирской канатной дороги между РФ и КНР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и проектная компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в Группу компаний "Регион") подписали соглашение о сотрудничестве по строительству канатной дороги через Амур на участке российско-китайской государственной границы между городами Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай) в ходе ВЭФ-2021. Об этом говорится в пресс-релизе института развития.

"Проект предполагает строительство трансграничной пассажирской канатной дороги с пассажирским терминалом и торговыми площадями. Объем инвестиций ВЭБ.РФ составит 2 млрд рублей", - сказано в материале.

Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Артем Довлатов и вице-президент ГК "Регион" Валерия Репкова.

Путь по канатной дороге из России в Китай должна занимать три минуты, рассказал Довлатов. "В первый год запуска общий пассажиропоток по прогнозным оценкам составит до 1,1 млн человек. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, начаты строительные работы, заключены договоры аренды земельных участков, договоры генподряда и договоры поставки оборудования", - добавил он.

Застройщиком с российской стороны выступает проектная компания ООО "ЗЭД Девелопмент", с китайской стороны - компания "Цзиньлунган" (CRCC). Проект реализуется на паритетных началах в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем, подписанного в сентябре 2015 года.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.