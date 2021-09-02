ЦБ прогнозирует сохранение инфляции в России в 2024 году на уровне 4%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России в базовом сценарии прогнозирует сохранение инфляции на уровне 4% в 2024 г., следует из проекта основных направлений денежной-кредитной политики (ДКП) на 2022 г. и период 2023 и 2024 годов.

Регулятор также сохранил свой прогноз по инфляции на 2021-2023 гг. Согласно ожиданиям ЦБ, инфляция в 2021 г. составит 5,7-6,2%, в 2022 г. она снизится до 4-4,5%, в 2023 г. она составит 4% и сохранится на том же уровне в 2024 г.

Вторая волна пандемии, вопреки ожиданиям, оказала, скорее, проинфляционное влияние, чем дезинфляционное, говорится в проекте.

"Дезинфляционное влияние спроса исчерпало себя раньше, чем ожидалось в разгар ограничительных мер, а давление на цены со стороны издержек производителей, подпитываемое ростом цен на мировых товарных рынках, усилилось. При этом вторая волна пандемии, вопреки ожиданиям, оказала, скорее, проинфляционное влияние, чем дезинфляционное. Это произошло вследствие отсутствия жестких ограничений и адаптации населения и предприятий к новым условиям", - отмечается в документе.