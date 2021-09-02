Путин призвал оперативно представлять в кабмин расчеты о потерях аграриев из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов, где из-за погодных условий нанесен ущерб сельхозпроизводителям, оперативно представить все расчеты в правительство.

"Коллег в регионах прошу самым внимательным образом отнестись к сегодняшней ситуации и самым оперативным образом реагировать на то, что происходит, вовремя все посчитать и вовремя представить в правительство, в Минсельхоз", - указал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.

Путин также предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что "в некоторых регионах, как в Амурской области, пока не готовы коллеги к тому, чтобы представить необходимый объем документов для реализации мер поддержки и получения поддержки". "Прошу вас иметь это в виду и оперативно отреагировать в тот момент, когда эти документы будут подготовлены", - поручил президент руководителю ведомства.

Президент обратил внимание на давнее обсуждение темы страхования сельхозпроизводителей, потребовав представить предложения по данному вопросу как можно быстрее, чтобы их можно было учесть в перечне поручений по итогам совещания.