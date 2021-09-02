Первый газ по "Северному потоку - 2" могут поставить до конца 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый газ по "Северному потоку - 2" может быть поставлен в ближайший отопительный сезон до конца 2021 года. Об этом на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов - это газопровод "Северный поток - 2". Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток - 2" на европейский рынок", - сказал он.

Глава "Газпрома" отметил, что с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска газопровода: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в Северном газотранспортном коридоре.

При этом, по его словам, экспорт российского газа растет не только на западном, но и восточном направлении. "И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", - добавил глава "Газпрома".

Другие проекты компании

"Газпром" также наращивает производительность Чаяндинского месторождения и активно работает по освоению Ковыктинского месторождения. "Мы уже к сегодняшнему дню построили 370 км "Силы Сибири" на участке от Ковыкты до Чаянды", - сообщил Миллер.

"Газпром" также продолжает работать по газопроводам "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток". Кроме того, компания завершила строительство Амурского газоперерабатывающего завода уже на 80%, добавил глава "Газпрома".

"Буквально в самое ближайшее время мы объявим о пуске в эксплуатацию новых технологических линий" , - подчеркнул председатель правления газового холдинга.

"Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов. Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно", - заключил Миллер.