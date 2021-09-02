ЦБ ожидает более высоких нефтегазовых доходов в 2022 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рост объемов нефтегазовых доходов в 2022 году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета Российской Федерации, говорится в подготовленным Банком России проекте основных направлений денежной-кредитной политики (ДКП) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

"В связи с формированием более высоких ненефтегазовых доходов ожидается повышение плана по расходам, что связано в том числе с реализацией мер в рамках послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21.04.2021, дополнительных ассигнований на борьбу с пандемией, продлением и расширением программ льготного ипотечного кредитования. При этом более высокий объем нефтегазовых доходов в 2022 году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета", - отмечается в документе.

Кроме того, за счет более высокого исполнения норматива отчислений на дивиденды (50% скорректированной чистой прибыли по МСФО) в 2022-2023 годах возможен рост поступлений в бюджет от дивидендов госкомпаний. На рост дивидендов также могут повлиять более высокие финансовые результаты в 2021-2022 годах, чем в 2020 году.