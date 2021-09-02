Bloomberg: Whatsapp оштрафован на €225 млн за нарушение правил ЕС о защите данных

ТАСС, 2 сентября. Ирландская комиссия по защите данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, комиссия обнаружила нарушения в описании того, как сервис обрабатывает данные пользователей. Ведомство заявило, что в дополнение к штрафу обяжет мессенджер привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами ЕС. На вынесенное решение в значительной степени повлияли изменения, которые WhatsApp внес с 15 мая в пользовательское соглашение.

В начале года WhatsApp анонсировал обновленное пользовательское соглашение, которое вызвало сильный резонанс во всем мире, вплоть до отказа правительств ряда стран от использования мессенджера. Одна из основных претензий касалась расширения обмена данными между WhatsApp и материнской компанией - Facebook.

В WhatsApp заявили, что обжалуют решение комиссии. "Мы совершенно не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности [в обработке личных данных], предложенной людям в 2018 году, и [считаем, что] штраф совершенно непропорционален", - привело агентство слова официального представителя WhatsApp.

Это не первый раз, когда ЕС штрафует компании за нарушение правил защиты данных. В июле 2021 года регулирующий орган в Люксембурге начислил американской корпорации Amazon штраф в размере €746 млн ($888 млн). Агентство Bloomberg отметило, что это самый крупный штраф, который когда-либо начисляли в Евросоюзе за подобные нарушения.