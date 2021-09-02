ЦБ РФ прогнозирует рост ставки ФРС США до 0,32% в 2022 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ставка ФРС США может вырасти до 0,32% годовых в 2022 году с нынешних 0-0,25%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном ЦБ РФ.

Последующие годы, по прогнозам ЦБ, ставка продолжит расти и в 2023 году достигнет 0,77% годовых, а в 2024 году - 1,26%.

В докладе отмечается, что после кризиса 2008-2009 годов в мировой экономике сформировалось значительное число дисбалансов. Например, накопление долгов государствами и компаниями со слабыми показателями финансовой устойчивости. В 2020 году мировой экономике удалось избежать связанного с этими проблемами финансового кризиса во многом благодаря своевременно принятым мерам - предоставлению долларовой ликвидности со стороны ФРС США (своп-линии с центральными банками стран с формирующимися рынками) и помощи со стороны международных организаций (МВФ, Всемирный банк).

"Это стало возможным в значительной степени из-за того, что пандемия коснулась всех, все международное сообщество было заинтересовано в предотвращении дополнительного осложнения экономической ситуации", - подчеркивают в ЦБ.