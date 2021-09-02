Банк России опубликовал календарь заседаний по вопросам ДКП в 2022 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России опубликовал календарь основных событий по вопросам денежно-кредитной политики в 2022 году. Он содержится в составе проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, который опубликован на сайте регулятора.

Первое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в 2022 году пройдет 11 февраля, а последнее - 16 декабря 2022 года. Всего по данному вопросу состоится восемь заседаний, они будут сопровождаться проведением пресс-конференции председателя Банка России, а 4 из них - с обновлением таблицы среднесрочного макроэкономического прогноза: 11 февраля, 29 апреля, 22 июля, 28 октября.

Также запланировано четыре доклада о ДКП: 21 февраля, 11 мая, 1 августа, 8 ноября.