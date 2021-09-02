Силуанов заявил, что Дальнему Востоку нужны не субсидии, а условия для развития

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дальнему Востоку необходимы условия для развития, а не субсидирование, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию Дальневосточного федерального округа.

"Когда мы говорим о том, что давайте больше денег дадим на поддержку регионов, мне кажется, здесь все-таки надо говорить об удочке, давать деньги инвестиционного плана, развивать экономику", - пояснил Силуанов. "Наша задача - создать условия для развития. Для этого есть специальные налоговые режимы, работают они, и сегодня об этом говорили, хорошо работают. Есть специальная программа, которая наполняется и увеличивается по объему финансирования, и эта программа как раз направлена на развитие, на создание новых рабочих мест, и, соответственно, налоговой базы и улучшение жизни людей", - добавил глава Минфина.

Он подчеркнул, что большинство регионов Дальнего Востока имеют бюджетную обеспеченность выше средней. "Было сказано - недостаточно бюджетной обеспеченности по регионам Дальнего Востока. В целом, мы посчитали, бюджетная обеспеченность - это только у нас дотации, но если посмотреть все трансферты, которые идут на территорию Дальнего Востока, субсидии, межбюджетные трансферты, то шесть регионов из одиннадцати по территории Дальнего Востока имеют бюджетную обеспеченность с субсидиями и иными целевыми трансфертами выше средней", - уточнил Силуанов.