Путин считает, что достижения по развитию Дальнего Востока надо приумножить

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от властей всех уровней вести активную работу по достижению целей развития Дальнего Востока, поскольку регион имеет колоссальный потенциал, который нужно использовать.

"Россия осваивает эти территории достаточно давно и делает это силами наших выдающихся предшественников, наших сограждан прошлых веков, усилиями многих миллионов наших предков, делает это осмысленно и целенаправленно", - отметил глава государства в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа. "Потому что эти территории, этот Дальневосточный регион имеет для России колоссальное значение в силу своего своего колоссального потенциала", - пояснил он. Путин добавил, что огромное значение имеют Северный морской путь и арктические территории.

"Задача наша не только в том, чтобы сохранить все, что было сделано нашими предшественниками, а приумножить, и приумножить многократно, имея в виду, что эта территория очень перспективная", - уверен глава государства. Для примера он привел бурное развитие экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "У России есть такая счастливая возможность, развивая эти территории, быть частью этого бурно развивающегося мира", - отметил Путин.

Он напомнил, что запущены программы развития региона, которые "только-только разворачиваются". "Правда, результаты уже есть, уже заметный позитив", - оценил президент. По его мнению, "для того, чтобы этот позитив сохранить, нужно осмысленно, напряженно, целенаправленно работать над достижением тех рубежей, которые обозначены".

Глава государства поручил участникам совещания включиться в подготовку поручений по итогам нынешнего обсуждения, "чтобы обозначить реперные точки движения вперед".