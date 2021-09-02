Аграрии Дальнего Востока получат 9 млрд рублей из федерального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 9 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на поддержку сельхозпроизводителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках совещания с президентом страны Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО в рамках ВЭФ-2021.

"Что касается господдержки, в текущем году по нашей линии предусмотрено 9 млрд рублей, это на 1,5 млрд рублей больше, чем годом ранее. Системная поддержка отрасли позволяет наращивать производственные показатели", - сказал Патрушев.

В частности, подобные меры позволили стабильно увеличивать индекс сельхозпроизводства, который в 2019 году составлял 92,4%, в 2020 году - 102,4%. "По итогам шести месяцев текущего года динамику мы видим не столь серьезную, но, тем не менее, она тоже положительная", - отметил министр.

В регионах ДФО предусмотрены преференции на транспортировку сельхозпродукции. К примеру, речь идет о круглогодичных льготных тарифах для перевозки на Дальний Восток удобрений, и в то же время на 100% субсидируются тарифы по вывозу собственной продукции, которая производится в избытке. Например, соевые бобы, рыба и рыбная продукция.

При этом с 2022 года планируется вводить новые проекты, такие как возмещение капитальных затрат на строительство теплиц. Это позволит местным жителям выращивать собственные овощи, а также снизить зависимость от импорта овощей в регионах ДФО.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.