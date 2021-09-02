Перечень субсидируемых маршрутов для жителей ДФО в 2022 году расширят

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Программу субсидирования авиабилетов для всех категорий жителей Дальнего Востока планируется расширить с 11 до 21 маршрута в 2022 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО в рамках ВЭФ-2021.

"Вторая программа - это программа поддержки всех категорий жителей Дальнего Востока, которая была запущена по решению президента с этого года. Она крайне востребована, охватывает сегодня 11 важнейших маршрутов, это восемь центров субъектов Российской Федерации и три маршрута из Якутии. Стоимость этой программы - 5 млрд рублей. Мы сейчас договорились с Минфином о том, что на следующий год мы эту программу расширяем до 6,5 млрд рублей, если вы это поддержите, и она охватит 21 маршрут, включая несколько маршрутов в Санкт-Петербург, и, безусловно, все маршруты из региональных центров", - сказал Белоусов.