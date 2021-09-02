Минобрнауки планирует запустить программу поддержки вузов Дальнего Востока в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено запустить в 2022 году специальную программу поддержки дальневосточных университетов, заявил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока. Мы постараемся на будущий год отдельно запустить", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию ДФО.

Фальков также сообщил, что Минобрнауки ежегодно увеличивает количество бюджетных мест, это касается всех регионов РФ. В ДФО в 2019 году их было 26,5 тыс., в 2021 - 29 тыс., в 2022 году их будет больше 30 тыс.

По словам министра, большим спросом у молодежи на Дальнем Востоке пользуются сетевые образовательные программы, поэтому в этом году на базе Дальневосточного федерального университета и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета были реализованы четыре образовательные программы, вузы уже приняли первых студентов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.