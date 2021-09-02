ЦБ обозначил возможные изменения, влияющие на денежно-кредитную политику

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ЦБ обозначил изменения, которые смогут оказать влияние на денежно-кредитную политику (ДКП) в среднесрочной перспективе. Они названы в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, опубликованном на сайте регулятора.

"В среднесрочной перспективе на денежно-кредитную политику могут повлиять следующие изменения: планируемый запуск цифрового рубля, дальнейшее развитие Системы быстрых платежей", - говорится в документе.

Регулятор отмечает, что по мере распространения в обращении цифрового рубля ожидается снижение объема структурного профицита ликвидности, в том числе возможен переход к структурному дефициту ликвидности. Действующая система инструментов ДКП, по мнению Банка России, позволит обеспечить требуемый банкам уровень ликвидности, создавая условия для формирования ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

В проекте также говорится, что при введении цифрового рубля возможен временный рост неопределенности в кредитных организациях относительно потоков клиентских средств, а также потенциального изменения структуры их балансов. Это, по мнению регулятора, может способствовать краткосрочному увеличению волатильности ставок денежного рынка.

Рост вложений населения в ценные бумаги

Сохраняющийся опережающий рост вложений населения в ценные бумаги может привести к сдвигам в функционировании денежно-кредитной трансмиссии, но существенных изменений не ожидается, отмечает ЦБ.

"Исторически в сбережениях населения доминировали депозиты - более традиционный и доступный финансовый инструмент. В последние годы доля ценных бумаг в сбережениях населения растет, но пока остается невысокой. Учитывая умеренную долю вложений в ценные бумаги в сбережениях населения, а также некоторые структурные особенности, этого недостаточно для того, чтобы существенно изменить функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Однако сохраняющийся опережающий рост вложений населения в ценные бумаги может привести к сдвигам в функционировании денежно-кредитной трансмиссии", - указывает ЦБ.

В документе отмечается, что изменение структуры сбережений населения так или иначе влияет на все аспекты экономических процессов, в том числе и на функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

"Наращивание вложений населения в ценные бумаги способствует усилению влияния ключевой ставки Банка России на совокупный спрос и инфляцию в экономике. С динамикой стоимости ценных бумаг, принадлежащих населению, непосредственно связано функционирование канала благосостояния и в небольшой степени - балансового канала трансмиссионного механизма. Чем больше общая стоимость фондовых активов на руках у населения, тем значительнее вклад данных каналов в достижение цели денежно-кредитной политики", - указывает ЦБ.