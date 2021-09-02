ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России по-прежнему прогнозирует снижение инфляции, оно ожидается в четвертом квартале 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.

"По текущим данным по инфляции, мы по-прежнему считаем, что траектория годовой инфляции держится на плато и в IV квартале начнется постепенное ее снижение по мере выхода из базы расчетов исторически высоких цифр за IV квартал 2020 года, когда инфляция подросла", - сказал он.

Что касается возможности уточнения целевого уровня инфляции, ЦБ будет проводить обзор денежно-кредитной политики, для этого будет проведено внутреннее исследование и собраны мнения экспертов. Выводы относительно изменения таргета по инфляции можно будет сделать по итогам этой работы ближе к середине следующего года, отметил Заботкин.