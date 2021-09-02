Белоусов: операционные субсидии "Авроре" на 2022-2024 годы составят более 20 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объемы операционных субсидий единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" до 2024 года составят более 20 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы договорились на 2022 год об объемах операционной субсидии для компании ["Аврора"] для покрытия затрат. Это примерно 6 млрд рублей. <…> Мы предлагаем на 2023-2024 годы, с учетом плана компании по раскатке новых маршрутов и увеличения количества перевозимых пассажиров по социальным маршрутам, увеличить размер субсидии. На 2023 год, по расчетам, это 7 млрд 111 млн рублей, на 2024 год - 7 млрд 850 млн рублей", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер отметил, что авиакомпания планирует до 2025 года включительно закупить 45 воздушных судов. "Парк компании - 131 судно, плюс, как вы сказали во вступительном слове, уже подписано соглашение, еще на закупку 45 воздушных судов до 2025 года включительно, в рамках консолидированного заказа на авиационную технику", - отметил он.

По словам Белоусова, к 2024 году компания планирует расширить количество маршрутов до 631, из которых 530 будут социальными. По социальным маршрутам планируется перевезти почти 2 млн человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.