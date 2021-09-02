"Россети" намерены реализовать несколько крупных проектов на Дальнем Востоке в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2021 году намерена завершить ряд крупных проектов на территории Дальнего Востока, в том числе для энергоснабжения второго этапа Восточного полигона РЖД. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин в ходе ВЭФ-2021.

"Если о ДФО мы говорим - это из плана модернизации и реконструкции, объекты Восточного полигона - то, что связано с БАМом и Транссибом. Мы на днях вводим крупный объект - это транзит энергетический "Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная", более 8 млрд рублей, это строительство линий, а также реконструкция подстанций 220 кВ под тяговые подстанции РЖД. Также, если мы говорим про этот год, подстанцию "Находка" до конца года вместе с линиями до подстанций "Широкая", "Лозовая", - уточнил он.

Наряду с этим, компания планирует ввести в Якутии "Налдинскую" подстанцию и третью линию электропередачи от Нерюнгринской ГРЭС. Это позволит повысить надежность энергоснабжения районов Якутии. Рюмин добавил, что до 2024 года крупнейшие проекты компании будут связаны с реализацией плана по энергоснабжению первого и второго этапов Восточного полигона.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.