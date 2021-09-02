В Москве объявили аукцион на модернизацию системы распознавания лиц

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Аукцион на модернизацию и развитие системы распознавания лиц объявили в Москве, начальная сумма договора составляет более 130 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по развитию государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных" (ЕЦДХ) в части модернизации подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (4-я очередь)", - говорится в документах.

Уточняется, что заказчиком выступает Департамент информационных технологий Москвы. Работы должны быть выполнены в течение 55 календарных дней с даты заключения контракта, но не позднее 13 декабря 2021 года. Целью проводимых работ является развитие функциональных возможностей ЕЦХД. Начальная цена договора составляет 130,4 млн рублей, заявки на участие можно подать до 17 сентября.