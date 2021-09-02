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Восточный экономический форум

Глава Минобрнауки на месте изучит, как идут исследования биологии моря на Дальнем Востоке

Валерий Фальков сообщил, что 4 сентября состоится официальная церемония начала работ по созданию новых научно-исследовательских судов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков изучит на месте, как развиваются дальневосточные научно-исследовательские институты, специализирующиеся на исследованиях биологии моря. Об этом он сообщил в четверг на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО в рамках ВЭФ-2021, отвечая на вопрос главы государства об использовании дополнительных возможностей в работе таких институтов.

"Мы совместно с Российской академией наук, с Александром Михайловичем (Александр Сергеев, президент РАН - прим. ТАСС) и с коллегами из президиума (РАН - прим. ТАСС) помогаем [этим институтам] полностью. Я сейчас здесь нахожусь и внимательно с коллегами посмотрю, повстречаюсь. Но здесь основной вектор - это объединение усилий наших университетов и научных организации", - отметил Фальков.

"Посмотрите обязательно", - сказал на это Путин.

Глава Минобрнауки также сообщил, что 4 сентября состоится официальная церемония начала работ по созданию новых научно-исследовательских судов, так называемая резка металла. "В рамках национального проекта "Наука и университеты" мы впервые за последние десятилетия в 2020 году по вашему поручению спроектировали два новых научно-исследовательских судна неограниченного района плавания и разместили этот заказ на предприятии "Роснефти" здесь, в Приморском крае. <…>. Мы уверены, что к завершению реализации национального проекта, к 2024 году наш научно-исследовательский флот пополнится двумя новейшими судами, которые значительно нас усилят в мировом океане", - сказал Фальков.

Кроме того, он доложил, что к концу года будет завершен пилотный проект по созданию первых семи карбоновых полигонов в семи разных регионах страны - от Калининграда до Сахалина.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний ВостокФальков, Валерий НиколаевичВосточный экономический форум
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