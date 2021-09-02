"Норникель" заявил, что устранил большую часть нарушений на заводе после проверки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Норильский никель" устранил "значительную часть" нарушений промышленной безопасности, выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на Медном заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

"Компания уже устранила значительную часть нарушений и направила соответствующие документы в Ростехнадзор. На выполнение производственной программы и работу завода проводимые работы не повлияли", сказал представитель "Норникеля".

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выявил 125 нарушений промышленной безопасности на Медном заводе.

"Установлено, что не определен порядок проведения диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, экспертизы промышленной безопасности; при регистрации/перерегистрации ОПО (опасных промышленных объектов) не в полном объеме учитываются и вносятся количественные и качественные характеристики, а также сооружения и технические устройства, в которых обращаются опасные вещества; допускается эксплуатация технических устройств с истекшим сроком службы, эксплуатация зданий и сооружений с дефектами строительных конструкций без выполнения ремонтных работ в установленные сроки", - сообщило ведомство.

По результатам проверки в отношении ПАО "ГМК "Норильский никель" и 20 должностных лиц были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

"Учитывая факт эксплуатации 38 технических устройств Медного завода при отсутствии экспертизы промышленной безопасности, в отношении юридического лица подготовлены материалы для направления в суд и рассмотрения вопроса о приостановлении их эксплуатации", сообщил Ростехнадзор.

Комиссия центрального аппарата ведомства провела плановую проверку на заводе совместно с представителями Енисейского, Уральского и Западно-Уральского управлений Ростехнадзора в период с 16 по 27 августа.