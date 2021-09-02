Лукашенко рассчитывает на дальнейшую либерализацию торговли с Китаем и его инвестиции

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в качестве приоритетных направлений совместной работы с Китаем дальнейшую либерализацию торговли услугами и привлечение инвестиций. Это следует из его обращения к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине, видеозапись выступления приводит Telegram-канал "Пул первого" в четверг.

"Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг. Рассчитываем на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров нашей страны, - сказал президент. - В качестве приоритетного направления видим совместную работу государств по дальнейшей либерализации торговли услугами, устранению барьеров, привлечению инвестиций". По словам Лукашенко, Белоруссия также видит большие перспективы "в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины".

Президент отметил, что за годы прочной дружбы с Китаем Белоруссия неоднократно убеждалась в последовательности политики Пекина, объединившего множество государств в рамках инициативы "Пояс и путь" на условиях взаимовыгодного сотрудничества. "Лукашенко напомнил, что благодаря уникальному географическому положению республики ее транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора "Пояса и пути". "С 2014-го по 2020 год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай, республика и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту", - заверил белорусский лидер.

Международный форум по торговле услугами CIFTIS - крупнейшая в Китае экспозиция в этой области. Она является площадкой для обмена опытом по оказанию услуг в сферах финансов, транспорта, логистики, информационных технологий, электронной торговли, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и других.