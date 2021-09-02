Великобритания ввела санкции против бизнесмена из Мьянмы за оружейную сделку с участием РФ

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении мьянманского бизнесмена Тай За в рамках механизма, принятого королевством после переворота в этой южноазиатской стране. Как говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства, предприниматель якобы причастен к случаям нарушения прав человека в стране и имеет непосредственное отношение к некоей сделке по приобретению Мьянмой вооружения из РФ.

Введенные ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну. Отмечается, что под санкции также попала холдинговая компания Htoo Group of Companies, главой которой является Тай За.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании подчеркнуло, что бизнесмен "выражал поддержку действиям, которые представляли собой нарушение прав человека" после совершенного в Мьянме военного переворота, включая "убийства, незаконные задержания и пытки". Кроме того, согласно британской стороне, Тай За выступал в качестве посредника при оружейной сделке военного командования Мьянмы с Россией. "Он был вовлечен в поставки товаров и технологий, которые могли использоваться при серьезных нарушениях прав человека. Тай За ассоциирован с оборонными структурами посредством обширных связей с бывшими или действующими представителями военных режимов Мьянмы", - сказано в заявлении.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, мотивировав это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более 960 человек.