Alibaba намерена выделить $15,5 млрд на поддержку в КНР концепции "общего процветания"

ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Мировой лидер интернет-торговли китайская корпорация Alibaba намерена до 2025 года выделить порядка 100 млрд юаней (около $15,5 млрд) на поддержку продвигаемой председателем КНР Си Цзиньпином концепции "общего процветания". Об этом сообщает в четверг издание "Чжэцзян синьвэнь".

Соответствующие средства должны поступить на развитие пяти основных направлений. Они включают в себя научно-технические инновации, развитие экономики, высококачественное трудоустройство, заботу о социально незащищенных слоях населения, а также фонд развития "общественного процветания", пишет издание, базирующееся в восточной китайской провинции Чжэцзян, где находится и штаб-квартира компании. Alibaba пока не публиковала никаких официальных релизов, подтверждающих эту информацию.

В то же время компания Alibaba не единственный представитель крупного частного бизнеса в Китае, которая выделяет средства на развитие социально и экономически значимых для страны программ. В прошлом месяце телекоммуникационный холдинг Tencent также заявил, что удвоит до 15 млрд долларов объем средств, выделяемых на программы социальной ответственности в стране.

В последнее время правительство Китая предпринимает различные меры по усилению контроля за крупнейшими высокотехнологичными компаниями, работающими в сфере интернет-торговли и обработки больших баз данных. В начале этого года на компанию Alibaba был наложен рекордный в корпоративной истории Китая штраф в размере 18,22 млрд юаней (около $2,8 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства КНР.