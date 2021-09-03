10 российских стартапов, которые делают полезные вещи для потребителей

Сити-фермы для жилых домов, домашние растения, светящиеся в темноте, карманный проектор, нейрошлем для обездвиженных пациентов. Собрали инновационно переосмысленные вещи, которые делают жизнь лучше

В нашей подборке стартапы, которые соответствуют следующим критериям. Первое: они делают осязаемые вещи, а не мобильные приложения (потому что только успешных приложений очень много, хотя бы среди игр). Второе: то, что они создают, — это либо успешные продукты, которыми пользуется много людей или могут пользоваться в перспективе, либо разработки, имеющие социальную значимость. Некоторые проекты включают в себя и то и другое. Карманные проекторы Как заработать на старых советских диафильмах? Нужно основать стартап, вложить туда свои деньги, купить права на несколько тысяч диафильмов, загрузить их в китайский проектор, начать продавать китайский проектор, отказаться от продажи китайского проектора, потому что его перестали производить, уйти с рынка на полтора года, сконструировать новый проектор самим, провести краудфандинг, сделать новый проектор и начать продавать его по всему миру, выйти на рынок CША, "зайти" в Best Buy и Amazon. Так начиналась история российского стартапа Сinemood, которую мы подробно рассказывали здесь. Сinemood — это маленький (по размеру не больше крупного яблока) переносной проектор в форме куба. Он может воспроизводить как загруженный в него контент, так и транслировать его из интернета. Первые кубики были со встроенной медиатекой мультфильмов и диафильмов, их покупали детям. Сейчас у Сinemood несколько проекторов — детские с мультфильмами, кинокубики, TВ-кубики, призванные заменить телевизор. "С начала пандемии мы увеличили продажи в три раза. Год живем в режиме предзаказов, сейчас ключевая задача — обеспечить полки ретейлеров достаточным числом кубиков для новогодних продаж. 70% продаж делаем на рынке США. Нам удалось добиться того, чтобы 80% покупателей шли через наш сайт. Это и помогло нам вырастить выручку троекратно", — рассказали ТАСС в Сinemood. Протезы-гаджеты "Моторика" выпускает ручные протезы — взрослые биоэлектрические, которые считывают мышечные импульсы и приводятся в движение, чтобы пользователь мог сжимать пальцы и брать разные предметы. И детские тяговые протезы — не биоэлектрические, так как дети меняют их по мере того, как растут. Протезы от "Моторики" можно купить по программе госкомпенсации, правда, она не всегда покрывает всю сумму. Есть благотворительные фонды, которые также помогают в получении этой помощи. "Моторика" не просто продает протезы, но и создает сообщество носителей. Пример: их детские протезы — не косметические, чтобы прикрыть травму, а нарочито яркие, с намеком на футуризм в дизайне. Пользователей называют "киборгами". Производители — не только "Моторика", но и другие — проводят соревнования кибатлетов, где люди с протезами играют в футбол. В стартапе есть штатный испытатель — Сергей Бачу, у него два протеза. На нем разработчики испытывают все новшества. В его протезы встроены чипы, которые позволяют платить за покупки и проезд в метро с помощью касания. Своим опытом Сергей показывает, что можно делать с бионическими протезами: например, кататься на велосипеде, сноуборде или быть диджеем. В "Сколково" есть сопровождение тех, кто носит протезы. Когда Ольга Аринина работала в "Моторике", на ее визитке было написано, что она "ангел-хранитель для киборгов". В целом она помогала им в адаптации. Несколько месяцев назад она прошла школу стартапов в "Сколково" и открыла свой стартап "Киберли". Это сообщество с мероприятиями и агрегатор информации для людей с протезами. Человеку помогают найти работу, хобби. Тем, кому нужен протез, помогают его выбрать и научиться им пользоваться. Шлем, который позволяет общаться "силой мысли"

На эту тему Шлем свободы. Как работает система управления компьютером силой мысли?

Шлем "Нейрочат" создан для людей, которые не могут общаться при помощи речи или движений, — пациентов после инсульта, с БАС, рассеянным склерозом и так далее. В прессе его часто представляют как "систему для управления компьютером силой мысли". По сути, так и есть. Внешне это гарнитура с электродами, которые считывают биоэлектрическую активность мозга и передают сигналы через Wi-Fi прямо в ноутбук. "Силой мысли" человек выбирает на экране символы, из которых составляет текст. Смысл в том, чтобы обездвиженный больной мог сообщать тем, кто за ним ухаживает, что он хочет есть, пить или чувствует какое-либо недомогание. Это главная разработка стартапа. Есть второстепенные. Проект с "Московским долголетием" "Нейрочат для здоровых людей" — это нейротренинг для пенсионеров с целью профилактики деменции. И игры для детей с неусидчивостью: например, нужно запомнить пару одинаковых картинок и открыть их подряд вслепую силой мысли. "Нейрочат" входит в отраслевой союз "Нейронет" Национальной технологической инициативы, где собраны подобные разработки. Это один из самых продвинувшихся продуктов — шлем постоянно дорабатывается, но уже используется реальными тяжелыми пациентами. Здесь наш редактор разбирался подробно, как этот шлем выглядит и как работает. Растения, которые светятся в темноте В прошлом году стартап Planta создал первые в мире флуоресцентные растения, свечение которых можно увидеть невооруженным глазом. Вот как это выглядит.

Табак, который заставили светиться российские ученые © Planta / EurekAlert!

Этого молекулярные биологи добились, пересадив в ДНК табака несколько генов светящихся грибов. Подробно о том, как они экспериментировали со свечением растений, мы рассказывали здесь. В первую очередь эта технология полезна для исследовательских целей — как в фундаментальной науке, так и в прикладной, в том числе в агрокомпаниях. Биологи смогут использовать свечение для наблюдения за внутренними процессами в растениях. "Можно визуализировать активность гормонов, работу генов или миграцию раковых клеток в организме, просто наблюдая с помощью камер за свечением. Сейчас наши исследования сосредоточены на растениях, в будущем мы займемся оптимизацией технологии для других организмов", — говорит Карен Саркисян, директор стартапа. Planta планирует продавать потребителям декоративные растения. "В этом году мы рассчитываем получить регистрацию ГМО-продукции в Россельхознадзоре", — рассказал соучредитель компании Илья Ямпольский. "Железные костюмы" для колясочников Большинство российских стартапов делают разработки не для потребителя, а для бизнеса и государства. Пример: только 20% стартапов в технопарке "Сколково" создают что-то для потребителей. "Это еще обусловлено спецификой отбора. Потребительский стартап, как правило, опирается на маркетинговую идею. А мы отбираем принципиально новые технологии, только с маркетинговой идеей стартап не получит статус резидента", — говорит Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково". И чаще стартапы, которые относятся к потребительским, все равно в большинстве ориентированы на работу с бизнесом. "То есть разработка может применяться как в промышленности, так и в определенных потребительских продуктах. Или в медицине, например, покупатель — система здравоохранения, но конечный потребитель — пациент".

К таким стартапам относится "ЭкзоАтлет", который появился в 2013 году. Первой его разработкой стал прототип экзоскелета (костюма-робота, который должен помогать человеку в физическом труде) для аварийно-спасательных работ. На испытаниях оператор смог поднять в нем груз массой 200 кг. В серийное производство этот экзоскелет по разным причинам не пошел. Тогда разработчики сделали медицинский аналог, чтобы помочь парализованным людям ходить на курсе реабилитации. Сегодня эта разработка применяется в российских больницах и реабилитационных центрах. В начале года некоторые модели начали продавать частным клиентам для домашней реабилитации. В начале августа "ЭкзоАтлет" получил разрешение американского агентства FDA на выход на рынок США. Экзоатлеты уже используются в Южной Корее, Вьетнаме и Таиланде. Инвалидная коляска, которая поднимается по лестнице Коляска с электроприводом позволяет пользоваться лестницей без пандусов и помощи других людей. Для передвижения по ровной поверхности используются колеса. Для лестниц, бордюров — гусеничная платформа. По размерам устройство не больше обычной электроколяски. Смотрите, как это выглядит:

' 'YouTube/Caterwil'

Разработка "Катэрвиль" появилась в 2012 году. Инженер Иван Невзоров, выпускник Новосибирского технического университета, придумывал ее изначально для друга-колясочника, который теперь стал пилотом-испытателем в стартапе. Подробно историю, как все начиналось, мы рассказываем в этом тексте. Коляски Caterwil GTS продаются не только в России и СНГ. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), они используются в Индии, Италии, Испании, Эстонии, США, Германии, Кувейте, Израиле. "Катэрвиль" — одна из 34 компаний (в том же списке "ЭкзоАтлет"), которые получают поддержку по продвижению на зарубежных рынках в рамках инициативы АСИ GoGlobal. Сити-фермы для многоэтажки Сити-фермер — тот, кто выращивает урожай в городе. Деревни пустеют, к 2050 году, по прогнозу ФАО, в городах будет жить 70% населения планеты. Сельское хозяйство будет все чаще встречаться в мегаполисах — грядки можно организовать на крышах высоток, теплицы — в офисах. В России несколько стартапов, которые делают оборудование для выращивания зелени и овощей в помещении. Сейчас большинство их клиентов — рестораны. Но если все будет развиваться так, как обещают футурологи, со временем мини-фермы будут появляться в жилых комплексах. В этом году новосибирский стартап iFarm поставил ферму в многоквартирный дом в Финляндии. Один из создателей iFarm — предприниматель Александр Лысковский, который основал студию разработки игр Alawar Entertainment, где сделали игру "Веселая ферма". ТАСС делал с ним подкаст, слушайте здесь. Гаджеты для помощи слепым и глухим Лаборатория "Сенсор-Тех" делает гаджеты и приложения для слепых, глухих и слепоглухих и разрабатывает нейроимплант, который вернет зрение слепым. У компании несколько гаджетов. Один из них — пульт-ассистент "Робин" для незрячих, который умеет определять объекты и расстояние до них, запоминает лица людей, предупреждает о препятствиях.

' 'YouTube/Laboratory Sensor-Tech'

Второй гаджет — устройство распознавания речи "Чарли". Внешне выглядит как колонка с микрофонами. Превращает устную речь говорящего в текст. Обычно его ставят в общественных местах, куда приходят люди с нарушениями слуха. У стартапа есть VR-симулятор See My World, имитирующий различные нарушения зрения, и мобильное приложение "Определитель купюр" для незрячих и слепоглухих людей. В 2017 году компания участвовала в проведении первых в России операций по установке бионического импланта людям с нарушенным зрением. Подробнее об этом мы писали здесь. "Кнопка жизни": браслеты для пенсионеров и детей Стартап "Кнопка жизни" появился в начале 2010-х и начал с гаджетов с кнопкой для вызова медпомощи для пожилых людей. Его основательница Ирина Демина придумала сделать такой продукт, когда была на стажировке в США. В Штатах в домах одиноких пенсионеров аппараты с тревожной кнопкой распространены с 1980-х, и в целом рынок "умных" устройств для пожилых развит. Десять лет назад в России стартапов для них почти не было. Сначала под "тревожную кнопку" переделывали домашние телефонные аппараты. Но вскоре стали делать их в виде фитнес-браслетов, где были еще дополнительные функции вроде геолокации. Первые несколько лет у "Кнопки жизни" не было прибыли, несмотря на то что гаджеты продавались в сетях, стартап был на слуху, так как получал разные премии за социальную значимость. А потом браслеты начали покупать родители, чтобы следить за детьми. "Кнопка жизни" расширила линейку и начала выпускать именно детские браслеты, благодаря чему смогла выйти в прибыль. Подробную историю стартапа мы рассказываем здесь. "Браслет помощи" для людей с деменцией