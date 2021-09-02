Глава "Опоры России" считает, что необходима цифровизация системы бизнес-омбудсмена

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин считает необходимым провести цифровизацию работы системы уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей. Об этом он сообщил в четверг ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Необходима цифровизация работы службы омбудсмена. <...> Такая система создана по всей стране, а мы видим только столичный офис [бизнес-омбудсмена]. В каждом регионе работают омбудсмены, это люди, которые серьезным образом влияют на то, что предприниматели в регионах считают справедливостью, защитой прав", - сказал Калинин.

Должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей с 2012 года занимает Борис Титов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.