Пассажирские электробусы "Камаза" могут появиться в нескольких городах России в 2022 году

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Пилотные проекты по использованию электробусов в качестве общественного транспорта по примеру Москвы могут быть запущены в нескольких городах России в следующем году. Об этом в четверг заявил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, выступая в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

"Наша компания очень серьезно занимается экологическим транспортом. Я еще раз вернусь к теме пассажирского транспорта на улицах наших городов. Пока это только Москва. Но я надеюсь, что в следующем году появятся еще несколько пилотных городов в нашей стране, где начнется широкое применение [таких] пассажирских автобусов",- сказал Когогин.

Он отметил, что в Москве на данный момент используется более 600 электробусов.

Планируется, что в 2022 году количество электробусов в столице достигнет 820, а к 2024 году превысит 2,2 тыс., что будет составлять треть всего городского транспорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 июля в Екатеринбурге встретился с представителями российского и зарубежного бизнеса. В числе прочих вопросов на встрече обсуждался переход на экологичные виды транспорта - трамваи, троллейбусы, электробусы. В частности, генеральный директор ООО "ПК "Транспортные системы" Александр Дубровкин попросил главу правительства дать бизнесу возможность и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты с регионами в сфере закупки городского электрического транспорта в рамках действующих госпрограмм.