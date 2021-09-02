Около 10 банков выразили желание участвовать в СП по проекту Единой биометрической системы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 10 банков уже подтвердили свое желание участвовать в совместном предприятии по развитию Единой биометрической системы. Об этом в ходе онлайн-встречи по обсуждению проекта основных направлений финансового рынка сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Сейчас идет дискуссия по поводу создания совместного предприятия, которое будет заниматься дальнейшем развитием Единой биометрической системы. Я думаю, что до конца года уже конфигурация этого СП будет понятна. В настоящее время около 10 банков подтвердили свое желание участвовать в этом совместном предприятии", - сказала она.

В конце июля газета "Коммерсантъ" сообщала, что в СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС), помимо "Ростелекома" и Сбербанка, может войти ряд других крупнейших банков. Такое решение, по данным издания, пролоббировал ЦБ, чтобы снизить влияние крупнейшей кредитной организации. "Коммерсантъ" указывал, что предварительно желание участвовать в СП выразил ряд крупных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф банк и Почта банк.