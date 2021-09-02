Регионы Дальнего Востока по итогам 2021 года планируют собрать почти 1 млн тонн зерна

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Аграрии Дальневосточного федерального округа (ДФО) намерены собрать почти 1 млн тонн зерна и 1,5 млн тонн сои по итогам текущего года, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума.

"По итогам 2021 года планируем, что зерна будет собрано около 1 млн тонн, сои - 1,5 млн тонн. Дальний Восток - один из основных производителей сои. В целом по основным сельхозкультурам рассчитываем выйти на уровень прошлого года, несмотря на неблагоприятные погодные условия", - рассказал министр.

Летом ряд регионов ДФО пострадал из-за наводнения, в частности, в зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов.

По словам Патрушева, площади под зерновые обмолочены на треть, отмечен небольшой рост урожайности. С полей собрали более 11 тыс. тонн овощей, что позволит регионам ДФО снизить импорт овощей как из других регионов, так и из Китая.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.