Новые меры поддержки IT-отрасли в РФ предусматривают обучение школьников программированию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Создание цифровых кафедр в вузах, обучение старшеклассников программированию и безопасная дистанционная продажа лекарств войдут в список мероприятий второго пакета мер по поддержке IT-отрасли, сообщил в четверг генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

"В пакете [мер поддержки] предлагается телемедицина, электронные рецепты, безопасная дистанционная продажа лекарств, а также предусмотрены меры, связанные с оборотом данных, для того чтобы помогать в установке диагноза врачу с применением современных цифровых технологий. В сфере образования предполагается доступ регионов к образовательному цифровому контенту и сервисам, обучение педагогов, цифровые кафедры и обучение старшеклассников программированию", - сказал Ковнир в ходе обсуждения программы поддержки отечественной IT-отрасли.

"В части мер по информационной безопасности предлагаемые во втором пакете меры позволят нашим гражданам пользоваться преимуществами цифровых решений вне зависимости от недружественной политики некоторых иностранных государств или деятельности киберпреступников", - подчеркнул Ковнир.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения должна составлять не менее 90%, а штат должен состоять не менее чем из семи сотрудников.