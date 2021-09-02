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Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен EPA-EFE/Al Drago / POOL
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© EPA-EFE/Al Drago / POOL

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Письменное заявление главы американской дипломатии распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины", - говорится в тексте.

Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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