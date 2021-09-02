Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Письменное заявление главы американской дипломатии распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины", - говорится в тексте.

Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении "об американо-украинском стратегическом партнерстве", которое было принято в среду по итогам переговоров президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.