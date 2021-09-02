TUI в 2022 году планирует запустить чартерные рейсы на Камчатку

МОСКВА. 2 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму и туроператор TUI Россия в 2022 собирается запустить чартерные рейсы на Камчатку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора туроператора Тараса Демура, который провел переговоры по этому вопросу с губернатором региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня мы провели переговоры с губернатором края по этому вопросу. Планируем запуск чартерной программы на Камчатку уже будущей весной", - рассказал Демура.

Согласно данным АТОР, гендиректор TUI полагает, что доступные тарифы будут способствовать спросу. "Благодаря субсидиям Ростуризма, мы можем предложить туристам действительно бюджетные варианты поездок. Безусловно, положительное влияние чартерные программы оказывают и на развитие самих регионов", - отметил он.

Демура также считает, что на Дальнем Востоке существуют проблемы, решение которых поможет простимулировать турпоток. "Мы фиксируем много запросов от клиентов на комбинированные туры по Дальнему Востоку. Многие туристы могут позволить себе поездку на Дальний Восток раз в пять лет, если не раз в жизни. Поэтому от такого путешествия они хотят получить максимум впечатлений, они желают в рамках одной поездки посетить не только Сахалин, но и Камчатку. Однако состыковать межрегиональные маршруты с нашими чартерами на данный момент невозможно. Очень важно, чтобы создаваемая сегодня дальневосточная авиакомпания на базе "Авроры" взаимодействовала с туроператорами, чтобы мы могли стыковать наши самолеты с их самолетами", - пояснил Демура.

Гендиректор TUI также добавил, что "если при формировании турпродукта НДС будет облагаться только маржа (а не вся стоимость тура - прим. ТАСС), то это уже даст космический скачок в развитии внутреннего туризма, просто потому что цена тура упадет на 20%". "Пока же внутренний турпродукт не может конкурировать с выездным", - подчеркнул Демура.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.